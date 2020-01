Mercato Milan, nuovo nome nel mirino: scambio con l'Atalanta

“Stiamo cercando un difensore”: Stefano Pioli nella conferenza stampa di sabato ha chiarito quale sarà il prossimo obiettivo di mercato del Milan, che dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in attacco è alla ricerca di rinforzi adeguati a centrocampo e soprattutto nel reparto arretrato.

Sulla lista di Paolo Maldini e Zvonimir Boban figurano da tempo i nomi dei due juventini, Daniele Rugani e Merih Demiral, entrambi difficilmente raggiungibili: il primo è in partenza ma ha offerte importanti dall’Inghilterra, il secondo è ora considerato intoccabile da Sarri. Secondo Tuttosport, il Diavolo ha così spostato la sua attenzione su Simon Kjaer, dell’Atalanta.

L’esperto centrale trentenne ex Palermo e Roma, rientrato la scorsa estate in Italia dopo le esperienze al Wolfsburg, al Lilla, al Fenerbahce e al Siviglia, non è riuscito ad adattarsi agli schemi di Gasperini e ha trovato poco spazio a Bergamo. Secondo Tuttosport Boban e Maldini sono pronti ad offrire in cambio un esubero dei rossoneri caro all’Atalanta: Mattia Caldara.

Il centrale bergamasco a causa degli infortuni non è mai riuscito ad imporsi a Milano e ora sogna un ritorno a Bergamo: la formula perfetta potrebbe essere uno scambio di prestiti, ma decisiva sarà la volontà del Siviglia, che resta il proprietario del cartellino del danese.

A centrocampo è braccio di ferro per Todibo con il Barcellona. Il centrocampista blaugrana ha da tempo dato il suo assenso ai rossoneri, ma i catalani non vogliono perdere il giocatore definitivamente e vogliono una clausola di controriscatto.

SPORTAL.IT | 06-01-2020 09:07