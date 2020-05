Mercato Milan: nuovo nome per il dopo Donnarumma

Il Milan deve risolvere in breve tempo la questione relativa al rinnovo di Gianluigi Donnarumma: il portiere campano, in scadenza di contratto nel 2021, se non ci sarà il prolungamento dell’ingaggio sarà ceduto dal club rossonero già questa estate per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.

La trattativa con Mino Raiola procede finora molto lentamente, e i dubbi sul futuro di Gigio aumentano: il Diavolo vuole abbassare o spalmare l’ingaggio da 6 milioni di euro netti che attualmente percepisce, ma l’agente italo-olandese non vuole fare sconti. Le pretendenti in caso di rottura non mancano, con Real, Psg, Chelsea e anche Juventus sono pronte a fare la loro mossa, anche se la pandemia di Coronavirus ha frenato qualsiasi grande operazione di mercato.

Il Milan non vuole restare nell’incertezza e si sta già guardando intorno: secondo quanto riporta Tuttosport, il nuovo nome sulla lista di Ralf Rangnick è quello di Predrag Rajkovic, 25enne estremo difensore dello Stade Reims.

Rajkovic è tra i portieri più quotati della Ligue 1, e in questa stagione ha parato 3 rigori, oltre ad aver mantenuto la porta inviolata in 12 partite su 27 disputate in Ligue 1. Numeri accattivanti, che hanno attirato gli emissari del Diavolo, pronti a fare la loro offerta.

La valutazione del portiere, a cui è interessato anche l’Ajax, è di circa 15 milioni di euro. Le alternative restano Sirigu (Torino), Meret (Napoli) e Musso (Udinese) in Italia, all’estero piacciono Luis Maximiano dello Sporting, Onana dell’Ajax e Neto, secondo portiere del Barcellona ed ex Fiorentina.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 13:48