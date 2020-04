Mercato Milan: niente cessione, si lavora al rinnovo di Donnarumma

Il Milan si sta interrogando sul proprio futuro. Tanti i nodi da sciogliere, in particolare quello legato al futuro di Gigio Donnarumma, la stella più lucente della rosa attuale del club rossonero. Ci sarebbe una nuova pista da valutare.

Considerato il problema Covid-19, Il Milan starebbe valutando, secondo la Gazzetta dello Sport, di provare a trovare un accordo con Mino Raiola, agente del portiere classe 1999, e prolungare il contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2021.

La nuova strategia sarebbe chiara: prolungare il contratto in essere di un anno, riducendo l’entità dello stipendio che percepisce il giovane portiere rossonero (pari a ben sei milioni di euro, netti, a stagione). L’idea sarebbe di ridurlo di almeno un milione, con bonus legati alla qualificazione alla Champions League.

Da ricordare che Gigio Donnarumma è seguito da diversi club. Oltre alla Juventus, attenzione in particolare al Chelsea (che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Kepa) e il Real Madrid che potrebbe anche fare una follia, economicamente parlando.

Tuttavia, la sensazione è che, in questo momento particolare, sarà difficile, da parte di qualsiasi club, arrivare a proporre cifre importanti. Da qui la decisione, da parte del Milan, di provare a trattenere Gigio Donnarumma, magari solo per un altro anno.

Il club rossonero, comunque, sta valutando altri profili nel caso in cui Gigio Donnarumma dovesse lasciare Milanello. Nelle ultime ore si è fatto il nome di Onana, portiere classe 1996 in forza all’Ajax (molto bravo anche con i piedi).

Molto dipenderà anche da chi ci sarà alla guida tecnica della squadra la prossima stagione. La posizione di Stefano Pioli è ancora in bilico e il profilo di Ralf Rangnick non convincerebbe tutti. Insomma, ancora lavori in corso in casa Milan.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 08:31