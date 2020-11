Mercato Milan, parametro zero vicino: l'ammissione di Maldini

L’infortunio subito da Zlatan Ibrahimovic metterà alla prova il Milan e le sue ambizioni dopo un inizio di stagione al di sopra delle aspettative. L’attaccante svedese, già fermato a ottobre dal Coronavirus, ha subito una lesione muscolare nella partita contro il Napoli e anche in base ai risultati che la squadra di Pioli conseguirà a dicembre, e la conseguente posizione di classifica, la società si orienterà in vista del mercato di gennaio.

Uno dei giocatori avvicinati ai rossoneri nelle ultime settimane è Florian Thauvin, fantasista francese dell’Olympique Marsiglia, club con il quale andrà a scadenza di contratto al termine della stagione.

Proprio la situazione contrattuale di Thauvin lo rende appetibile per il Milan, che sarebbe pronto ad affondare il colpo per chiudere l’affare a costo zero.

Parole di conferma dell’interesse rossonero sono arrivate proprio da Paolo Maldini, in un’intervista concessa a ‘Telefoot’ ha tessuto le lodi di Thauvin: “È un giocatore a fine contratto, quindi economicamente interessante. È un giocatore di alto livello. Non il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni, per età, ma serve il mix giusto tra giovani ed esperienza. Sicuramente è un profilo che va seguito”.

Dichiarazioni che sanno di vera e propria ammissione di una trattativa che potrebbe anche essere vicina alla conclusione. Anzi, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ Thauvin avrebbe già detto di sì alla proposta del Milan, un quadriennale da tre milioni a stagione.

In forza all’OM dal 2013, eccetto una breve parentesi al Newcastle nel 2016, Thauvin, che al Milan potrebbe prendere il posto di Hakan Calhanoglu, si è laureato campione del mondo con la Francia nel 2018, disputando una sola partita, l’ottavo di finale contro l’Argentina, per poi uscire però dal giro dei Blues complice anche il rendimento deludente del Marsiglia in particolare in Europa, dove l’Olympique ha subito contro il Porto la tredicesima sconfitta consecutiva nella fase a gironi di Champions League.

Una competizione che Thauvin potrebbe disputare nella prossima stagione con il Milan.

OMNISPORT | 27-11-2020 18:20