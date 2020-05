Mercato Milan: passi in avanti per l'attaccante del Real Madrid

Il Milan sta seguendo convinto la pista che porta a Luka Jovic, l’attaccante serbo in uscita dal Real Madrid dopo una stagione deludente. Arrivato in Spagna nel 2019 dall’Eintracht Francoforte con grandi speranze, la punta classe 1997 non è riuscita ad imporsi, e in questa stagione ha disputato appena 24 partite, di cui una manciata da titolare, segnando appena tre reti.

Il valore del suo cartellino è decisamente sceso, e il giocatore, che sono l’anno scorso era indicato come uno dei migliori prospetti del calcio europeo, è alla ricerca di un rilancio, che potrebbe arrivare in Italia.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sportmediaset, il Milan lo ha individuato come sostituto ideale di Zlatan Ibrahimovic, se lo svedese dovesse davvero salutare definitivamente il club meneghino: un sentimento contraccambiato dal serbo, che spinge per la soluzione rossonera a tal punto che il Napoli, altra società interessata al giocatore, avrebbe fatto un passo indietro.

Il Real, che lo acquistato per 60 milioni di euro, non vuole perderlo a metà della cifra e sarebbe più orientato a cederlo in prestito. Il Diavolo proporrà la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto in favore dei rossoneri, per una cifra complessiva pari a 35 milioni di euro più bonus.

Jovic a Milanello ritroverebbe l’amico ed ex compagno dell’Eintracht Ante Rebic, arrivato proprio in questa stagione a Milano da Francoforte.

SPORTAL.IT | 02-05-2020 15:30