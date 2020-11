Mercato Milan, per l'attacco si punta un figlio d'arte

Il Milan ha appena iniziato la settima stagione consecutiva senza partecipazioni alla Champions League. Un vero e proprio incubo per il secondo club d’Europa con più coppe in bacheca, sette, dopo le tredici del Real Madrid.

L’avvio del campionato 2020-2021 sembra però promettere bene per i rossoneri, che veleggiano in testa alla classifica, ma il cui vero obiettivo è proprio chiudere entro le prime quattro della classifica.

Intanto, proprio in vista dell’eventuale grande ritorno della prossima stagione, la dirigenza sta già pensando come rinforzare la rosa e uno dei giocatori che maggiormente si è messo in vista nelle prime tre giornate della fase a gironi è Marcus Thuram.

L’attaccante esterno francese classe ’97 in forza al Borussia Moenchengladbach si è fatto notare in particolare proprio a San Siro nella partita contro l’Inter, per poi vivere una notte da re una settimana più tardi con la doppietta al Real Madrid.

Secondo quanto riporta la ‘Bild’, il Milan è da tempo sulle tracce di Thuram, ma la concorrenza spaventa, visto che al figlio d’arte sono interessate tante big d’Europa come Barcellona al Real Madrid, ma anche Juventus e Manchester City.

I bianconeri potrebbero sfruttare il fascino evocato dai ricordi d’infanzia del piccolo Marcus, visto che il padre Lilian è stato una colonna della Juve tra il 2001 ed il 2006, quando Thuram junior, nato a Parma quando il centrale militava in Emilia, era un bambino.

Tuttavia le caratteristiche tecniche del giocatore, esterno d’attacco dotato di tecnica e senso del gol, farebbero molto comodo al Milan, pronto a fare leva sui buoni rapporti con l’agente di Thuram, Mino Raiola, che con i rossoneri sta trattando il rinnovo di Gigio Donnarumma e tratterà quello di Zlatan Ibrahimovic. La valutazione attuale di Thuram, il cui contratto con il Borussia cadrà nel 2023, è di 30 milioni. La Champions però è appena all’inizio…

