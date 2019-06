Mercato Milan, preso il primo colpo dell'estate

Il primo colpo del nuovo Milan di Paolo Maldini e Zvonimir Boban sarà Rade Krunic. Il centrocampista 25enne bosniaco arriva dall'Empoli per una cifra pari a 8 milioni di euro più bonus, riporta la Gazzetta dello Sport.

Krunic ha firmato un contratto quadriennale fino al 2023: in rossonero incontrerà con ogni probabilità Marco Giampaolo, che l'ha già allenato ad Empoli nel 2015-16, e che deve ancora essere ufficializzato come nuovo tecnico del Diavolo.

Classe 1993, Krunic può ricoprire più ruoli a centrocampo, da mezzala a trequartista, e può diventare una risorsa importante per il futuro mister dei rossoneri. Nella scorsa stagione ha giocato 33 partite in serie A segnando 5 reti e realizzando 6 assist.

Si allontana invece da Milanello Yannick Carrasco, che a breve potrebbe trasferirsi in Germania, al Bayern Monaco. Per rinforzare comunque il reparto offensivo, il Milan starebbe pensando a Patrik Schick. L'attaccante non è quasi mai riuscito a esprimere tutte le sue potenzialità a Roma e potrebbe decidere di cambiare aria in estate e approdare a Milano. Il ceco non ha nascosto il suo malcontento nella Capitale dopo la gara in Nazionale contro la Bulgaria: "Qui giochiamo diversamente dalla Roma. Mi sento più nel vivo del gioco, più sul pallone e ho più possibilità. Questa è la differenza. Devo ringraziare tutti quelli che hanno giocato dopo di me, hanno corso tantissimo ed è stato molto importante. Non mi sentivo molto in forma. Quando giochi pochi minuti lo accusi perché i ritmi delle partite sono diversi".

SPORTAL.IT | 12-06-2019 20:17