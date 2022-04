Mercato Milan: primo colpo fatto, e ne arriva subito un altro

24-04-2022 10:12

Questa sera il Milan ha una partita importantissima, all’Olimpico con la Lazio, da vincere per tornare davanti all’Inter e mantenere vive le sue speranze di scudetto. Ma intanto i rossoneri sono sempre attivissimi sul mercato e, se la pista che porta a Marco Asensio sembra un po’ rallentata, il primo grande affare per la prossima stagione sembra già concluso e starebbe per arrivarne un altro a ruota.

Mercato Milan: è praticamente fatta per Botman

L’affare ormai concluso è quello di Sven Botman, che nelle prossime settimane verrà ufficializzato come nuovo acquisto rossonero. C’è infatti pieno accordo tra il Diavolo e il Lilla, di cui il 22enne olandese è un difensore centrale, ma soprattutto è tutto fatto con l’entourage del calciatore dopo una trattativa durata mesi. Botman, stando alle voci, firmerà un contratto fino al 2027 e guadagnerà 3 milioni di euro netti più bonus a stagione.

Mercato Milan: Theate un altro nome per la difesa

Ma il vero nome nuovo nel mirino del Milan è quello di Arthur Theate, anche lui difensore e anche lui classe 2000 come Botman ma che i 22 anni li deve ancora compiere. Quest’anno è approdato al Bologna dall’Ostenda e coi felsinei sta facendo un’annata da alti e bassi, ma ha compiuto una grande prestazione proprio nella partita con i rossoneri di venti giorni fa, che si sono convinti a puntare su di lui per il prossimo anno.

Mercato Milan: Theate consapevole del suo valore di mercato

Theate è quotato 25 milioni di euro, ma se davvero Investcorp rilevasse il Diavolo una spesa come questa non sarebbe certo preclusa. Lui stesso è conscio del suo valore sul mercato: diversi club europei lo vogliono, compresa la Juventus. Ecco le sue parole rilasciate al Corriere dello Sport.

“Devo lavorare tanto, non sono uno che si accontenta. Quando sono arrivato in Italia sono rimasto tranquillo. Sono uno che è sicuro delle sue qualità, voglio fare sempre di più per la squadra. Quando è arrivata la convocazione con il Belgio ho realizzato un sogno, sono molto felice”.

Parole da leader per un calciatore che ha un grande futuro davanti a sé, molto probabilmente italiano, che potrebbe chiamarsi Milan, in cui, secondo i piani della società, andrebbe a dare man forte a Tomori.

OMNISPORT