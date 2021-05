Mercato Milan, proposto l'ex Inter a Maldini: trattativa calda

Mauro Icardi ha deciso, in estate vuole lasciare il Psg. Nelle due stagioni in Francia, l’ex capitano dell’Inter ha collezionato 60 presenze condite da 32 gol, ma molto spesso è dovuto partire dalla panchina a causa dell’enorme qualità della concorrenza in attacco.

In un’intervista recente, Icardi ha dichiarato di essere contento al Psg: “Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra con i miei gol. È stato un buon anno. Sono quindi molto felice che il club abbia deciso di riscattarmi e che mi abbia offerto di continuare qui per i prossimi quattro anni. Per me è un onore e motivo di orgoglio, come ho detto il primo giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene qui, in una grande squadra che vince titoli. Questo è ciò che cerca un giocatore”.

Icardi si aspettava magari più considerazione dal tecnico Pochettino, suo connazionale: “L’arrivo del nostro nuovo allenatore è un bene per il gruppo e, per me che parlo spagnolo, è un plus! Possiamo comunicare meglio e parlare in modo diverso. Dobbiamo anche ringraziare Thomas Tuchel per ciò che ha ottenuto per il club. Ogni allenatore ha la sua mentalità e le sue idee di gioco. Ci siamo messi a disposizione del nuovo allenatore e del nuovo staff dal primo giorno. Volevamo tornare nel miglior modo possibile e iniziare un nuovo ciclo”.

Niente da fare, con Pochettino Icardi ha trovato poco spazio e adesso l’ex Inter vuole tornare in Serie A. Si sta parlando molto dell’interesse da parte della Juventus, con Paratici grande estimatore dell’attaccante argentino. Sulle tracce di Icardi ci sarebbe anche la Roma, che vorrebbe regalare a Mourinho un centravanti di livello. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.com, il giocatore del Psg sarebbe stato offerto al Milan tramite intermediari.

Una destinazione che la moglie e agente Wanda Nara gradirebbe molto, tornando così a vivere a Milano. Un affare non semplice, visto anche l’ingaggio di 9 milioni di euro che percepisce Icardi al Psg. Il Milan starebbe valutando questa ipotesi: le parti dovrebbero aggiornarsi tra qualche settimana per capire, eventualmente, se il club francese aprirà al prestito magari contribuendo anche al pagamento dell’ingaggio.

OMNISPORT | 16-05-2021 20:11