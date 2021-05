Neymar rimane al PSG: stipendio clamoroso

La notizia era nell’aria da giorni, ora ogni minimo dubbio è spazzato via. Il PSG continuerà l’assalto alla Champions League con il proprio campione più rappresentativo, quel Neymar che ha rinnovato in scadenza con i parigini: nuovo accordo fino al 2025.

Dopo aver stupito al Santos e vinto la Champions League con il Barcellona, Neymar è passato al PSG nel 2017, divenendo il giocatore più costoso, di gran lunga, della storia: 222 milioni per portarlo a Parigi e tanti alti e bassi, che sembravano poter portare all’addio nell’ultimo biennio. Tutto sbagliato.

Neymar rimane al PSG fino al 2025, per un altro quadriennio che lo renderà in definitiva bandiera nella storia della compagine transalpina. La conferma del brasiliano potrebbe essere anche un indizio riguardo ad una futura partenza di Mbappè, sempre più desiderato da inglesi e spagnole.

Finalista di Champions nel 2020, sconfitto dal Bayern Monaco, il PSG di Neymar si è fermato in semifinale contro il Manchester City nel 2021. Pian piano, però, la squadra francese si sta confermando anche in Europa, dopo aver vinto tutto ripetutamente in patria. Al-Khelaifi vuole alzare l’asticella nel breve periodo e per farlo, servirà l’ex Santos: pagato a peso d’oro, leggasi 36 milioni, nei prossimi anni.

Dopo l’annuncio, Neymar si è detto entusiasta per il prolungamento contrattuale: “È una grande felicità continuare l’avventura al Paris Saint-Germain. Sono molto felice a Parigi. È un vero orgoglio far parte di questo gruppo, lavorare con questi giocatori, questo grande allenatore e far parte della storia di questo club. Sono cose che mi fanno credere ancora di più in questo grande progetto. Qui sono cresciuto come persona, come essere umano e anche come giocatore. Quindi sono molto felice di rinnovare e spero di vincere molti altri trofei qui”.

Ovviamente soddisfatto anche il patron Al-Khelaifi: “Il baricentro del nostro ambizioso progetto di crescita del PSG risiede nel cuore, nel talento e nel coinvolgimento totale dei nostri giocatori. Sono orgoglioso di vedere Neymar Jr riaffermare oggi il suo impegno a lungo termine, fino al 2025, per la famiglia del Paris Saint-Germain, di cui continuerà a deliziare i tifosi. Siamo molto felici di vederlo continuare a far parte del nostro progetto ed essere al nostro fianco ancora per molti anni”.

85 goal in 112 presenze col PSG per Neymar, falcidiato dagli infortuni nel primo quadriennio a Parigi. Maggio sarà un mese fondamentale per conquistare l’ennesima Ligue 1, prima di giocare la Copa America col Brasile e dunque riniziare la corsa all’ossessione Champions League da settembre. Ancora con la maglia della Capitale.

OMNISPORT | 08-05-2021 15:11