Mercato Milan, regalo per Stefano Pioli: un grande colpo in difesa

06-12-2021 12:18

Un grande difensore sotto l’albero di Natale per Stefano Pioli: il Milan è pronto a fare un regalo al suo allenatore, ma sarà necessaria la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Mercato Milan: la strategia di Maldini

I rossoneri sono costretti a intervenire sul mercato di gennaio per sostituire Simon Kjaer, che non rientrerà in campo prima di 6 mesi dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio. Tra un colpo low cost e un grande nome c’è la Champions League: una qualificazione agli ottavi di finale porterebbe nelle casse del club meneghino almeno venti milioni di euro, che Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a reinvestire immediatamente per un difensore. Dieci milioni arriverebbero dal bonus Uefa, i restanti dalla quota del market pool dei diritti tv e dall’incasso al botteghino.

Mercato Milan: nel mirino Milenkovic e Luiz Felipe

Nella lista acquisti di Maldini e Pioli ci sono due nomi importanti del campionato di Serie A: il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic, e quello della Lazio Luiz Felipe. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il difensore serbo è da tempo un obiettivo dei rossoneri: per lui la Fiorentina chiede almeno 15 milioni di euro. Il brasiliano, possibile oriundo per la Nazionale di Roberto Mancini se i vari procedimenti burocratici daranno esito positivo, è invece in scadenza di contratto con la Lazio nel 2022, ma Claudio Lotito difficilmente farà sconti. Un’altra opzione è Gleison Bremer del Torino: anche il suo cartellino vale circa 15 milioni di euro.

Milan, la situazione del girone di Champions e le combinazioni per la qualificazione

Grazie alla vittoria per 1-0 sul campo dell’Atletico Madrid firmata da Junior Messias, tutto si deciderà all’ultima giornata. Con il Liverpool già qualificato a punteggio pieno, la classifica vede il Porto, sconfitto 2-0 ad Anfield, secondo con 5 punti, poi Milan e Atletico Madrid a quattro.

Il Milan deve battere il Liverpool, ma servirà anche un risultato favorevole in Porto-Atletico Madrid. Questi i possibili scenari:

Porto-Atletico Madrid 1: in questo caso la squadra di Conceicao passerà il turno a prescindere dal risultato del Milan.

Porto-Atletico Madrid X: questa è la condizione ideale, quella che permetterebbe al Milan vittorioso sulla squadra di Klopp di essere sicuro della qualificazione, senza fare altri calcoli.

Porto-Atletico Madrid 2: in questo caso bisognerà mettere mano proprio alla differenza reti. Per passare quindi il Milan dovrà quantomeno mantenere il vantaggio di un gol sull’Atletico.

Qualora la differenza reti fosse in parità si andrebbero a guardare i gol segnati: Milan attualmente a 5, Atletico a 4.

Si rischia quindi un’altra parità e se così dovesse essere si scomoderanno il numero di vittorie nel girone, che sarebbero due a testa, e poi quello dei gol segnati in trasferta in tutto il girone: Milan ora a 3, Atletico a 2.

In caso di ulteriore parità conterebbero le vittorie in trasferta nel girone e in questo caso passerebbe senz’altro l’Atletico con due vittorie contro una rossonera.

OMNISPORT