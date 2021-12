Milan, infortunio Kjaer: è derby con l'Inter per il sostituto

03-12-2021 11:33

Il Milan, com’è naturale che sia, si sta guardando intorno per sostituire Simon Kjaer, infortunatosi al ginocchio sinistro nella partita col Genoa, come pilastro del reparto difensivo. Uno dei nomi, di cui abbiamo parlato ieri, è Yerry Mina, colombiano dell’Everton. Ma ovviamente non è il solo profilo che potrebbe essere adatto per i rossoneri.

Milan, i candidati per sostituire Kjaer

In queste ore, è spuntato, tra gli altri, il nome di Nikola Milenkovic, 24enne serbo della Fiorentina che era stato inseguito due anni fa e che può lasciare i viola grazie a una clausola da 15 milioni di euro. Tra gli osservati anche Luiz Felipe della Lazio, che ha il contratto in scadenza a giugno, ma c’è anche Mattia Caldara, che è in prestito al Venezia e che è in ripresa dopo aver subito una marea di infortuni. Altri papabili ma dei campionati esteri, oltretutto giovani, sono il 20enne francese Benoit Badiashile del Monaco, ma decisamente fuori portata perché quotato 30 milioni di euro, e il 19enne svizzero Becir Omeragic dello Zurigo, quotato 12 milioni.

Milan, piace molto Bremer ma la concorrenza è molto forte

Ma il candidato principale sembra essere il 24enne brasiliano dei Torino Gleison Bremer, che sta vivendo la sua quarta stagione in granata e che uno dei difensori migliori in assoluto dell’intera Serie A. Tra l’altro ha segnato 10 gol, di cui la metà la stagione scorsa e 2 in quella corrente. Il problema è che per lui c’è tantissima concorrenza, principalmente quella del Napoli, che ci sta pensando per sostituire il partente Kostas Manolas, quella del Tottenham, con Fabio Paratici che farebbe carte false per portarlo in Premier League, ma soprattutto quella dell’Inter.

E’ l’Inter la principale avversaria di mercato del Milan per Bremer

I nerazzurri hanno avviato già da tempo i negoziati con lo staff del calciatore e l’accordo non è lontano, ma la valutazione del brasiliano è di 25 milioni di euro e Urbano Cairo, se vorrà cederlo, dovrà inevitabilmente scendere a compromessi. Il Milan tuttavia è spalla a spalla con l’Inter, soprattutto adesso che necessita di rimpiazzare Kjaer. Frederic Massara stravede per Bremer e i suoi scout sono spesso a vedere le partite casalinghe del Torino. Sicuramente i rossoneri proveranno un affondo serio nelle prossime settimane.

OMNISPORT