Mercato Milan: scambio stellare con il Lione, rossoneri al lavoro

Il Milan sta ragionando su un possibile scambio di mercato proposto dal Lione. Il club francese, che ha messo nel mirino Lucas Paquetà, secondo quanto riporta Sportmediaset sarebbe pronto a mettere sul piatto l’attaccante Memphis Depay, in scadenza di contratto tra un anno.

La punta della Nazionale olandese, già accostata al Barcellona, non ha intenzione di rinnovare il contratto con il club francese e rischia di partire la prossima estate a parametro zero: da qui l’idea del Lione di cederlo al Milan, in campo del centrocampista brasiliano.

Un’operazione di mercato che stuzzica il club meneghino: 25 anni, l’oranje è discontinuo ma è un talento indiscutibile, e può giocare su entrambe le fasce e come seconda punta. Il suo prezzo nella scorsa stagione era di 45 milioni di euro, ma il contratto in scadenza e la particolare situazione post Covid hanno fatto precipitare il costo, e il conguaglio economico potrebbe essere ridotto (Paquetà è valutato 25 milioni di euro circa).

Depay è stato fino a pochi giorni fa nel mirino del Barcellona, ma la trattativa si è arenata dopo la frenata tra la Juventus e Luis Suarez, il giocatore che sarebbe andato a sostituire nella rosa blaugrana. La permanenza del Pistolero in Catalogna ha bloccato tutto, e ora Depay potrebbe finire davvero in Italia, alla corte di Pioli.

L’olandese ritroverebbe a Milano il suo ex compagno di squadra del Manchester United Zlatan Ibrahimovic, uno dei suoi idoli. Lo scorso dicembre su Twitter aveva commentato così il ritorno dello svedese al Milan: “Ibrahimovic è davvero tornato al Milan!! Sono entusiasta di vederlo! Mostragli di nuovo il Leone (il tatuaggio ndr.)”.

OMNISPORT | 18-09-2020 15:51