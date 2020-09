Tifosi Milan snobbano il possibile colpo: Non ci serve

La stessa voce, fosse circolata qualche mese fa, avrebbe probabilmente entusiasmato la tifoseria rossonera. Oggi invece l’idea che il Milan possa arrivare a Depay, con il Lione disposto a inserire il bomber in uno scambio per arrivare a Paquetà (vero pallino di Juninho), viene considerata quasi con fastidio. Stanno diventando davvero esigenti i tifosi del Milan che, dopo la conferma di Ibra e gli arrivi di Brahim Diaz e Tonali, ora hanno alzato decisamente l’asticella in tema di mercato.

Il Lione propone lo scambio per arrivare a Paquetà

Ma perché il Lione dovrebbe privarsi di un giocatore così ambito come Depay? Semplice, oltre al desiderio di prendere Paquetà c’è un aspetto contrattuale. L’attaccante olandese va in scadenza nel 2021 e i francesi vorrebbero monetizzare, ma al momento non sono arrivate offerte concrete, nemmeno dal Barcellona. Ecco perché prende corpo l’ipotesi di uno scambio con il fantasista rossonero, in uscita da Milano e nel mirino dei transalpini.

Tifosi Milan poco entusiasti di Depay

Eppure il nome di Depay non entusiasma a leggere i commenti sui social: “Depay non l’avrei voluto neanche con Mira…coso quando la squadra era ben più scarsa di quella attuale. Figurati quanto ci serve una testa calda montata nello spogliatoio in un ruolo in cui abbiamo Rebic e Leao” o anche: “In questo momento Rebic ti da garanzie, cosa che Depay non ti darebbe. Certo che un esterno non deve avere per forte attitudine difensive, ma deve essere bilanciato dall’altro. Di sicuro non puoi giocare con Rebic e Depay contemporaneamente”.

Depay non serve a questo Milan?

La sensazione è che i tifosi vogliano nuovi arrivi in altri ruoli: “Hai Rebic e Leao. In quel ruolo sei apposto. Ed anche se passi al 4-3-3 ti servirebbe comunque un esterno destro. E Depay continua a non c’entrare un c…. Tantomeno puoi giocare con Depay (che ne avrai 27 di anni) come prima punta in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1″ oppure: “Il problema in attacco c’è, non nel ruolo dove gioca Depay. E con i miglioramenti attuati da pioli sembra che anche il problema attacco stia migliorando. Ovviamente serve uno forte destra”.

La stragrande maggioranza dei tifosi del Diavolo dice no a Depay: “Depay gioca nelle posizioni in cui sei più coperto di tutta la squadra. L’unica sarebbe il vice Ibra, ma verrebbe qua a fare la riserva? A desta sarebbe improponibile, sia per le sue qualità e sia per l’attitudine offensiva di Rebic dalla parte opposta” o anche: “Con questo modulo ho parecchi dubbi anche perché giocherebbe a sinistra dove c’è già Theo che spinge, mi preoccupa la fase difensiva” e infine: “Depay alla terza panca di fila ti pianta un casino che la metà basta… Sarebbe da scambiare con Paquetà e rivendere immediatamente per comprare l’ala destra con l’incasso”.

SPORTEVAI | 18-09-2020 09:34