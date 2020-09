Milan, l’alternativa a Milenkovic non convince i tifosi

Sistemato il centrocampo e assicurato l’attacco con la permanenza di Zlatan Ibrahimovic, al Milan non resta che rafforzare la difesa per puntare dritto alla qualificazione alla prossima Champions League. Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina, resta la prima opzione per la retroguardia rossonera, ma la Viola per ora fa muro, chiedendo almeno 35 milioni di euro per il giocatore serbo.

Maldini pensa a Pezzella per la difesa

Una cifra troppo alta per Paolo Maldini che allora potrebbe puntare su un’alternativa che veste tutt’ora la maglia gigliata: German Pezzella. Il centrale argentino, 29 anni, è ritenuto un difensore affidabile e di buona esperienza, l’ideale per affiancare Alessio Romagnoli. Inoltre, non pare intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2022, il che lo rende particolarmente appetibile sul mercato.

I tifosi rossoneri vogliono Milenkovic

L’idea di vedere Pezzella in rossonero, però, non piace molto ai tifosi del Milan, che preferirebbero un profilo più giovane e con maggiori margini di crescita. “15 milioni per Pezzella, a quel punto meglio trenta per Milenkovic. Sarebbero soldi buttati”, commenta Emidio su una delle pagine Facebook dedicate ai milanisti.

“Per carità per prendere questo sto così, dai su facciamo i bravi”, aggiunge Ale. “Per carità se proprio bisogna prendere dalla Fiorentina un difensore, bisogna prendere Milenkovic. Pezzella praticamente è un Musacchio 2.0, solo con una carriera ancora peggiore, che c’è ne facciamo di due Musacchio?”, si domanda Alessandro.

E Andrea arriva a paragonare l’argentino a un giovane rossonero: “A sto punto tengo Gabbia. Scappato di casa per scappato di casa non mi cambia niente…”. Ma qualcuno suggerisce che prendere Pezzella non sarebbe poi una cattiva idea. “Sinceramente non mi dispiacerebbe, un buon difensore…”, commenta Mao.

E Ciro suggerisce di dirottare i soldi per il centrale su altri obiettivi: “Qualità-prezzo è un affare, magari così con i soldi risparmiati per Milenkovic si può prendere Chiesa”.

