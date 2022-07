Mercato Milan: Scaroni annuncia colpi molto importanti in arrivo

14-07-2022 10:57

Il presidente dei campioni d’Italia Paolo Scaroni, dopo la prima uscita stagionale dei rossoneri vinta per 3-0 contro il Lemine Almenno, squadra di Eccellenza, con reti di Messias, Rebic e Gabbia, ha parlato a Milan TV cominciando già a far sognare i tifosi per quanto riguarda il calciomercato.

Milan, Scaroni: “Settimane fantastiche dopo lo scudetto”

Ecco le dichiarazioni di Scaroni rilasciate alla tv ufficiale del club riguardanti la festa dopo lo scudetto e i primi giorni di ritiro a Milanello.

“Abbiamo vissuto alcune settimane fantastiche dopo aver vinto lo scudetto. Ricordiamo tutti la folla di tifosi esultanti. Ho trovato grande entusiasmo qui a Milanello. Pioli è sempre ‘on fire’, i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione”.

Mercato Milan, Scaroni: “Arriveranno novità molto importanti”

Sul calciomercato Scaroni, oltre a essere rimasto impressionato dai nuovi acquisti Origi e Adli, ha le idee chiare su quello che sarà l’operato di Paolo Maldini e Frederic Massara.

“Mi aspetto che Maldini e Massara portino avanti i loro progetti e le loro strategie sul mercato e sono sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi giorni. Intanto Origi e Adli mi hanno già impressionato, come uomini oltre che come giocatori e per questo sono certo che si integreranno benissimo nel nostro gruppo. Aiutarsi l’uno con l’altro è stata la chiave del successo della scorsa stagione e lo sarà anche per la prossima”.

Milan, Scaroni: “Abbiamo tutto quello che serve per fare bene”

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, Scaroni è fiducioso in un’ulteriore crescita da parte del Milan.

“Siamo ottimisti. Il successo dello scorso anno è figlio di una costruzione paziente iniziata quattro anni fa. Nel 2018 il Milan era ai minimi termini sotto tutti i punti, a partire da quello sportivo. Ci sono state delle grandi professionalità che sono maturate e che si sono integrate ulteriormente. Uno degli obiettivi è quello di passare il girone di Champions League, poi naturalmente se dovessimo andare più avanti, ancora meglio. Siamo fiduciosi e abbiamo tutti gli ingredienti per fare bene”.

