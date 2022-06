Rinnovo Maldini-Massara, Scaroni: "Sono confidente"

30-06-2022 15:24

Sono ore caldissime a Casa Milan. Nella giornata di oggi scadono infatti i contratti di Maldini e Massara, i due dirigenti autori del miracolo rossonero nello scorso campionato. Il duo infatti è stato in grado, negli anni, di creare una squadra solida e vincente contenendo gli investimenti e andando a prendere solo giocatori funzionali, senza figurine, rinunciando anche ad alcuni contratti pesanti (come Donnarumma e Calhanoglu) in favore di una linea societaria sempre seguita.

Oggi i due stanno discutendo il rinnovo con la dirigenza. Non c’è ancora la fumata bianca, ma Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha detto di essere “confidente, molto confidente” che la trattativa avrà una fine positiva.

