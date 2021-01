Mercato Milan, si accelera per un arrivo a centrocampo

Dopo aver chiuso il 2020 con tanti punti ottenuti in rimonta contro Genoa, Parma e Lazio, il Milan ha inaugurato il 2021 con un secco 2-0 a Benevento. La gara del “Vigorito” è stata comunque sofferta per i rossoneri, in dieci per oltre un tempo per l’espulsione di Tonali, ma il successo ha rappresentato il viatico migliore per la super-sfida dell’Epifania contro la Juventus.

Per Stefano Pioli e il suo gruppo si apre quindi un mese di gennaio delicato nel quale è atteso anche l’arrivo di qualche innesto per completare e allungare la rosa. In attacco potrebbe arrivare un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic, nonostante il rendimento di Ante Rebic e Rafael Leao sia in ascesa, ma l’obiettivo principale è aggiungere un difensore centrale, individuato in Mohamed Simakan dello Strasburgo, già seguito in estate.

Il duo composto da Paolo Maldini e Ricky Massara non perde però di vista la possibilità di anticipare la concorrenza su qualche giovane di valore, come successo proprio per Tonali e non solo. Giovani che, proprio come Simakan, potrebbero arrivare dalla Ligue. Ecco allora che la società rossonera fa sul serio per Kouadio Koné, talentuoso centrocampista offensivo classe 2001 in forza al Tolosa.

La trattativa con la società francese è già partita con il chiaro obiettivo di portare subito Koné a Milano e permettergli di acclimatarsi nel calcio italiano nella seconda parte dell’attuale stagione. Gli ostacoli però non mancano, rappresentati dalla concorrenza di alcune importanti squadre della Premier e dalla valutazione che il Tolosa ha fatto di Koné, non inferiore ai 15 milioni.

Tanti per il mercato di gennaio e per un giocatore che ha disputato una manciata di presenze in prima squadra dopo la trafila nel settore givoanile.

Il Milan però ci crede: Koné è un jolly di centrocampo utilizabile anche sulla trequarti, ruolo nel quale i rossoneri rischiano di perdere a parametro zero alla fine della stagione Hakan Calhanoglu, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

