Milan, Paolo Maldini prepara un doppio regalo per Stefano Pioli

E’ un Milan già attivissimo, che non vuole farsi trovare impreparato all’apertura del calciomercato di gennaio: il direttore tecnico dei rossoneri, Paolo Maldini, è pronto a regalare a Stefano Pioli un doppio colpo per rinforzare difesa e centrocampo e puntare così sempre più in alto, confermando la brillante prima parte di stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, gli affari in dirittura d’arrivo portano ai nomi di Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo, e Riqui Puig, centrocampista del Barcellona. A centrocampo resta anche in piedi l’idea Meité del Torino, ma si tratta di un ‘piano B’ che, tra l’altro, prevederebbe uno scambio con Krunic, giocatore del quale i rossoneri non si vorrebbero privare visto che l’idea è quella di aggiungere un centrocampista in rosa e non scambiarlo con un altro.

Per quel che riguarda Simakan, l’interesse del Milan è ormai noto da mesi. A inizio ottobre sembrava fatta per il passaggio del calciatore dagli alsaziani, ma un intoppo burocratico dell’ultimo momento ha costretto a rinviare la trattativa alla successiva sessione di mercato.

Riqui Puig è invece un nome nuovo per quel che riguarda le ambizioni di mercato rossonere. Classe 1999, cresciuto nel Barcellona, è stato paragonato sin dai primissimi anni nelle giovanili a giocatori come Andres Iniesta, anche se Ronald Koeman lo ha utilizzato pochissimo in questa stagione (solo 4 presenze tra Champions League e Liga, per meno di 90 minuti complessivi).

Con lui il Milan vorrebbe riprovare l’esperimento riuscito con Theo Hernandez prima e Brahim Diaz poi (entrambi prelevati dal Real Madrid, il secondo ancora di proprietà delle merengues): prendere un calciatore sottoutilizzato da una big e valorizzarlo all’interno di un contesto giovane e ambizioso. Da valutare, però, se il Barça accetterà l’offerta del MIlan, che vorrebbe Puig in prestito con diritto di riscatto.

