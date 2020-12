Mercato Milan, primo regalo per Pioli: colpo in difesa in arrivo

Archiviato un 2020 straordinario, il Milan focalizza la sua attenzione sul mercato alla ricerca di rinforzi importanti per continuare la sua lotta scudetto. L’obiettivo primario di Paolo Maldini e Frederic Massara resta il difensore centrale, per rinforzare il reparto a disposizione di Stefano Pioli che, complice l’infortunio di Kjaer, è stato spesso in emergenza in queste ultime settimane, nonostante le buone prove di Gabbia e Kalulu.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si registrano passi avanti decisivi per Mohamed Simakan, jolly difensivo dello Straburgo cercato a lungo dal Diavolo. Il centrale francese avrebbe già trovato l’accordo con il Milan per un contratto da 2 milioni di euro circa a stagione, ormai perfezionato e pronto per la firma.

I rossoneri stanno trattando in queste ore con lo Strasburgo per cercare ad arrivare ad un’intesa: la forchetta tra domanda e offerta è ancora elevata, restano 3-4 milioni di differenza. Il club meneghino punta a chiudere intorno ai 15 milioni di euro più un eventuale bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

I pericoli per il Milan arrivano dalla Premier: Wolverhampton e Everton, entrambe alla ricerca di un rinforzo difensivo, sono in pressing sull’entourage del giocatore, che in ogni caso preferirebbe un trasferimento in Italia.

L’affare sta comunque accelerando e potrebbe concludersi nei primi giorni di gennaio. L’altra pista seguita dai rossoneri è quella che porta a Kabak dello Schalke, ma i 25 milioni di euro chiesti dai tedeschi sono una cifra troppo alta.

24-12-2020