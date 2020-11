Mercato Milan, sorpasso alla Juve per un giovane talento italiano

Se la palma di rivelazione del primo scorcio di stagione sembra dover spettare al Sassuolo, prima inseguitrice del Milan capolista, non è da meno il rendimento del Verona di Ivan Juric, che dopo aver stupito tutti nella scorsa stagione ha iniziato col piede giusto anche la Serie A 2020-2021.

Miglior difesa del campionato e ai margini della zona Europa League, grazie anche ai tre punti ottenuti a tavolino contro la Roma in attesa del verdetto di secondo grado, i gialloblù stanno mettendo in luce un altro giovane talento della difesa, dopo aver venduto a peso d’oro nell’ultima sessione di mercato Marash Kumbulla, subito protagonista alla Roma, e Amir Rrhamani, che invece stenta a trovare spazio nel Napoli di Gattuso.

Il giocatore di turno è italiano e risponde al nome di Matteo Lovato, centrale classe 2000 subito impostosi come titolare e in grado di suscitare l’interesse di molte grandi, non solo del campionato italiano.

Acquistato lo scorso gennaio dal Padova per circa 500.000 euro, Lovato, che ha debuttato in Serie A nel finale dello scorso campionato contro l’Atalanta e che è già nel giro dell’Under 21, piace molto alla Juventus, alle prese con la necessità di ringiovanire il reparto difensivo vista l’età avanzata di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

I bianconeri sembravano in pole per il giovane talento gialloblù, ma secondo quanto riportato dal portale ‘todofichajes.com’ i campioni d’Italia hanno subito il sorpasso del Milan.

I rossoneri sono a propria volta alla caccia di un centrale in vista di gennaio, per fare respirare i titolari Romagnoli e Kjaer e Lovato potrebbe essere il profilo giusto. A rendere più semplice la trattativa i buoni rapporti tra il club e l’agente del difensore del Verona, Giuseppe Riso. Un’eventuale asta favorirebbe la Juventus: il Milan punta ad anticipare i tempi.



OMNISPORT | 04-11-2020 17:10