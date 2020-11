Mercato Juventus: Dybala delude, indiscrezioni sul futuro

Paulo Dybala nel mirino di tifosi e addetti ai lavori dopo la deludente prestazione contro lo Spezia: l’attaccante argentino della Juventus doveva reagire dopo le critiche degli ultimi tempi ma non si è reso mai pericoloso e si è spento in fretta. La sua sostituzione e l’ingresso di Ronaldo hanno dato la svolta al match.

Più che la condizione, evidentemente deficitaria, molti puntano il dito sull’atteggiamento del giocatore, apparso molle e supponente.

Inoltre il rapporto con Andrea Pirlo ancora non decolla, e il discorso sul rinnovo del contratto è al momento in stallo: la Joya, in scadenza nel 2022, potrebbe andarsene e fine stagione se non arriverà l’intesa con il club bianconero.

Secondo le indiscrezioni in arrivo da Torino, non è stato registrato alcun passo avanti nella trattativa: l’argentino vuole il raddoppio dello stipendio (da 7.5 a 15 milioni) e diventare il secondo giocatore più pagato della rosa dopo CR7, la Juve punta invece a un ingaggio base decisamente più basso, e con i bonus arrivare fino alla cifra massima di 10 milioni di euro.

Dall’estero arrivano rumors sull’interesse del Manchester United, che sarebbe in pole position per la punta argentina e avrebbe chiesto informazioni all’entourage del giocatore e alla dirigenza bianconera. E si ritorna a parlare di un possibile scambio con un obiettivo storico della Juventus, Paul Pogba, a sua volta in grande difficoltà in Premier.

“Dybala ha fatto una buona partita anche lui, gli manca un po’ la condizione, la gamba giusta, però sta crescendo e lo aspettiamo”, così Pirlo si è espresso dopo la partita dello Spezia di domenica scorsa.

