Mercato Juventus, caso Dybala: le parole di Paratici

Paulo Dybala torna titolare dopo tre mesi, ma la Joya non brilla contro il Verona e la Juventus non va oltre l’1-1 nel posticipo di campionato. L’attaccante argentino è comunque rimasto in campo per tutti i 90 minuti: un segnale di fiducia forte da parte di Andrea Pirlo, dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Anche la questione del rinnovo del contratto sembra dirimersi: Fabio Paratici, Chief Football Officer del club bianconero, ai microfoni di Sky si è espresso così sul futuro del giocatore: “C’è una volontà chiara sia da parte della Juve che del giocatore. Questo è un momento particolare per tutti, negli ultimi 15 giorni siamo stati chiusi in isolamento fiduciario. Stiamo parlando sempre per arrivare a una soluzione”.

Pirlo nel dopo gara ha così commentato la prestazione dell’argentino: “Dybala ha fatto una buona partita, è andato oltre quello che pensavamo perchè ha fatto 90 minuti e li ha fatti correndo fino alla fine”.

Il tecnico bianconero non si è detto preoccupato in vista del Barcellona: “Sono due partite completamente diverse, con due tipi di gioco diversi. L’Atalanta come il Verona giocano in modo completamente diverso dal Barcellona e quindi quando giochi contro questo tipo di squadre è una gara tutta particolare e devi fare delle cose che alla fine abbiamo provato a fare anche durante la partita. Non mi è piaciuto l’atteggiamento troppo remissivo nel primo tempo, siamo stati troppo rinuciatari nell’aggredire il Verona e lasciargli un po’ troppo conte nella costruzione del gioco”.

L’infortunio di Bonucci: “Ha accusato un problema alla coscia che aveva già sentito a Kiev. Nei prossimo giorni valuteremo le sue condizioni. È ancora presto, vedremo nei prossimi giorni sperando di averlo a disposizione”.

OMNISPORT | 26-10-2020 07:40