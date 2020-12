Mercato Milan: un ex bianconero come vice Ibra

Il Milan è concentrato sul campionato. Nelle prossime ore la sfida con il Sassuolo. L’obiettivo del Diavolo è quello di vincere e restare al comando della classifica. Nel frattempo, attenzione alle possibili novità dal mercato.

Zlatan Ibrahimovic si è fermato nuovamente. Uno stop che costringerà Re Zlatan a restare ai box sino all’anno nuovo. Un problema non indifferente per Stefano Pioli che, come ovvio che sia, conosce perfettamente l’importanza dello svedese.

Il Diavolo starebbe pensando di sfruttare la finestra del mercato invernale per trovare un vice Ibra. Tante le opzioni sul tavolo con Paolo Maldini che starebbe valutando ogni possibilità, tenendo presente le disponibilità economiche del club.

Tra i tanti nomi che stanno circolando, attenzione al nome di Mario Mandzukic (accostato a tanti club). Per caratteristiche fisiche, il croato, classe 1986, è quello che si avvicina di più al totem svedese. Anche a livello di personalità, l’ex bianconero è uno di prima fascia.

Mario Mandzukic ha indossato la casacca bianconera per quattro stagioni, esattamente dal 2015 al 2019. Con la Juventus, ha segnato 44 gol, alcuni davvero pesanti. Insomma, è un attaccante che garantisce qualità e quantità.

Due ostacoli da tener presente. Mario Mandzukic è fermo da tanto tempo, quindi non sarebbe pronto immediatamente. E, soprattutto, c’è da capire quali sarebbero le sue richieste a livello di ingaggio. Essendo svincolato e non giovanissimo, punterà ad uno stipendio importante.

Paolo Maldini, come sempre, si prenderà tutto il tempo possibile per trovare la soluzione migliore per il bene del Milan. Indubbiamente Mario Mandzukic è un profilo che potrebbe servire molto al Diavolo.

OMNISPORT | 20-12-2020 09:13