Mercato Napoli: l'erede di Fabian agita i social

Non ci sono soltanto i pronostici sul successore di Rino Gattuso ad animare le discussioni tra i tifosi del Napoli. Sul web si parla ovviamente anche di mercato e in particolare della possibile partenza di Fabian Ruiz: il centrocampista ex Betis sembra intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e quindi potrebbe fare le valigie a fine stagione, anche perché i club a lui interessati – a partire dall’Atletico Madrid – non mancano.

Napoli, occhi su Vlasic

Il Napoli si guarda intorno per cercare un sostituto e secondo la Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis potrebbe tuffarsi su un autentico affare. Si tratta di Nikola Vlasic, 23enne centrocampista croato del CSKA Mosca, giocatore a cui il Napoli era stato accostato già nella scorsa stagione.

Allora il costo del cartellino di Vlasic era troppo alto per gli azzurri, il club moscovita chiedeva 30 milioni di euro e il d.s. azzurro Giuntoli abbandonò l’operazione. Ora, invece, la trattativa potrebbe andare in porto. Secondo la Gazzetta il CSKA Mosca ha abbassato le pretese e Vlasic potrebbe partire per 20 milioni di euro. In questa stagione il giocatore ha confermato le sue qualità, firmando 11 gol e 5 assist in 26 partite del campionato russo e disputando anche l’Europa League.

È diventato inoltre un punto fermo della nazionale croata, con cui ha segnato 2 gol nell’ultima Nations League (contro Svezia e Francia).

I dubbi dei tifosi azzurri

Rispetto a Fabian, però, Vlasic è un giocatore diverso: si tratta di un trequartista puro, dotato di buon tiro e tempi di inserimento. Il suo potenziale è intrigante, ma per molti tifosi non vale la pena scommettere su di lui.

“Vlasic non è neanche lontanamente paragonabile a Fabian Ruiz, che è nettamente superiore, e poi non c’entra nulla, è molto più offensivo. Trequartista o ala. Non potrebbe giocare nei 2 di centrocampo”, scrive su Facebook Aiden. “Quindi è già in atto un piano di ridimensionamento?” si domanda Dario.

Anche Orlando critica la politica del club: “Il solito mercato di giovani di prospettiva, non dico che deve fare follie per indebitarsi, ma nei ruoli nevralgici c’è bisogno di gente con gli attributi e già pronti”.

Ma qualche voce fuori dal coro c’è, come Antonio: “Comunque Vlasic è fortissimo, solo che gioca trequartista o al massimo mezzala, ma non mediano!”.

SPORTEVAI | 07-05-2021 10:57