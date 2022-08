Mercato Nba, doccia gelata su Kevin Durant

05-08-2022 09:36

” Nessuno vuole aiutare Brooklyn a chiudere uno scambio ”. Sarebbe quanto pronunciato da una squadra NBA sul possibile addio di Kevin Durant ai Brooklyn Nets.

La stella, che compirà 34 anni il prossimo 28 settembre, nelle scorse settimane è stata accostata a Boston . Poi, però, le voci sulla possibile conclusione dell’affare si sono un po’ raffreddate. I Celtics, a fine luglio, hanno messo sul piatto anche Jaylen Brown , ma hanno ricevuto (per ora) il rifiuto da parte dei Nets. In queste ore, secondo quanto raccontato da Ian Bagley di SNY, ci sarebbe un certo pessimismo su uno scambio di Durant almeno in tempi brevi. Motivo? L’assenza di squadre interessate a facilitare una trade.

Non solo. Secondo quanto riportato sempre da Bagley, Kyrie Irving sia “in una situazione positiva” con i Nets e che non abbia problemi con la squadra. La cessione di KD potrebbe stravolgere la situazione, ma – assicurano le fonti vicine a Irving – se anche le cose rimanessero così, lui sarebbe disponibile a giocarsi la stagione 2023 assieme al suo amico Durant e poi presentarsi da free agent (cioè senza alcuna restrizione di mercato), con i Los Angeles Lakers .