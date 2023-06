Mercato, parla Stefano Antonelli: “Udogie? Va al Tottenham, ma è da Napoli, Roma o Inter”

L’agente del giocatore dell’Udinese ai microfoni di Radio Crc: “Tutti lo danno per certo che vada in Nazionale maggiore dopo l’Europeo”

25-06-2023 22:36

L’agente FIFA, Stefano Antonelli, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Crc, ha svelato il futuro del suo assistito Destiny Udogie. Il classe 2002, ormai, è promesso sposo del Tottenham. Il club di Premier League, infatti, aveva acquistato il cartello del quinto sinistro dell’Udinese già nel corso della passata stagione ma aveva deciso di lasciare il calciatore in Friuli.

Ecco gli aggiornamenti di Stefano Antonelli: “Va al Tottenham che ha cambiato management e si è espresso già su Udogie. Sarebbe un giocatore da Napoli come lo sarebbe per la Roma o per l’Inter per esempio. Tutti lo danno per certo che vada in Nazionale maggiore dopo l’Europeo. Oggi penso che gli appartenga, ma sarà Mancini a deciderlo” riporta Tuttomercatoweb.