Mercedes, Hamilton e Russell: "Dobbiamo stare davanti alle McLaren"

27-05-2022 20:10

Queste le parole dei due britannici della Mercedes Lewis Hamilton e George Russell, classificatisi rispettivamente dodicesimo e sesto nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco sul circuito di Montecarlo.

Lewis Hamilton: “In primo luogo, è una pista più accidentata che mai. Probabilmente è la pista più accidentata dove abbia mai guidato, e la macchina saltella moltissimo. Penso che i dossi in pista non facciano che peggiorare le cose. Ma per il resto, non dovrò imparare la pista in modo diverso. Il solo fatto di combattere con la macchina per mettere insieme un giro mi fa dire ‘Wow… porca miseria! Non ricordo di averla vissuta in questo modo prima’. Come ho detto, mettere insieme il giro è difficile, ma penso che abbiamo fatto dei miglioramenti nelle seconde libere. Ma gli occhi escono dalle orbite. Quindi, abbiamo del lavoro da fare durante la notte per cercare di risolvere il problema. Come anticipato, non pensavo saremmo stati veloci come le Ferrari e le Red Bull. La nostra battaglia è cercare di stare davanti alle McLaren, credo”.

George Russell: “Non mi sento troppo male dopo oggi. Ma penso che potrei sentirmi meglio. Penso che sia stata una giornata relativamente buona, ma non siamo dove vogliamo essere. Siamo sesti, c’è una McLaren davanti a noi. Vogliamo essere migliori di loro, ed essere noi i primi alle spalle di Ferrari e Red Bull. La vettura è molto, molto rigida su questo circuito cittadino accidentato, non è facile andare al limite e penso che sia una delle difficoltà maggiori. E penso che la Ferrari… stiamo vedendo quanto è stata brava sui cordoli. L’abbiamo visto a Imola, li facevano con relativa facilità e ovviamente è tutto nelle loro mani in questo momento, quindi abbiamo molto lavoro da fare per domani”.