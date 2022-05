Mercedes: seconda power unit stagionale per Hamilton e Russell

20-05-2022 14:46

Barcellona rappresenta il bivio della stagione della scuderia tedesca. Lo aveva detto Toto Wolff in settimana: serve la svolta per capire cosa fare in futuro. Perseguire il nuovo progetto per il resto della stagione, oppure abbandonarlo in toto.

Intanto nel weekend del Montmelò sesto appuntamento del mondiale di F1 2022, Lewis Hamilton e George Russell utilizzeranno la seconda power unit stagionale.

La Mercedes quindi cala il jolly: oltre alle novità del pacchetto evoluzioni che dovrebbe aiutare i piloti a chiudere parzialmente il gap con Ferrari e Red Bull, la scuderia campione del mondo ha scelto di giocarsi il primo jolly anche sul fronte “motore”, regalando ai piloti una power unit fresca e in grado di esprimere al 100% il proprio potenziale.

Un all-in importante che consentirà ai meccanici e manager tedeschi di raccogliere dati fondamentali per il prosieguo della stagione.

