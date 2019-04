Meret stregato dal Napoli

In un'intervista concessa a 'Il Mattino', Alex Meretha parlato della prossima gara di Europa League: "Sappiamo che con l'Arsenal sarà una gara difficile, ma noi ci arriveremo al meglio".

Sul gap con la Juventus: "E' evidente, ci serve concentrazione in ogni partita, non bisogna mai sbagliare atteggiamento: per arrivare primi in classifica ci vuole l'approccio giusto sempre, contro ogni avversario. La Juve sta facendo un campionato incredibile, ha perso pochi punti, al contrario di noi".

Sul futuro: "Mi trovo talmente bene qui che vorrei restare per sempre. Diciamo che per un bel po' di anni spero di rimanere qui, un posto unico al mondo, in un club tra più importanti d'Europa".

Chiosa su Ancelotti: "Mi ha subito colpito la sua umanità. Ha un rapporto semplice con il gruppo, tiene tutti in considerazione, dà fiducia a ognuno di noi: è vero, la sua forza è nella gestione del gruppo".



SPORTAL.IT | 06-04-2019 12:20