Mertens campione romantico, tifosi pazzi del post per Kat

Attaccante implacabile e fantasioso in campo, Dries Mertens sa come far impazzire i tifosi del Napoli anche fuori dal campo. Il campione belga è molto attivo sui social network e in diverse occasioni è riuscito a catturare l’attenzione dei supporter partenopei – e non solo – con video e foto divertenti, dissacranti ed emozionanti. Stavolta, però, Mertens ha mostrato di saper essere anche romantico, con un post dedicato alla sua metà, Katrin Kerkhofs.

La dedica di Mertens alla sua Kat

I due si sono sposati nel 2015, ma l’inizio della loro relazione risale praticamente all’adolescenza: ieri Mertens ha voluto celebrare il giorno in cui i due si sono messi insieme, il 15 ottobre, e l’ha fatto in maniera molto particolare. L’attaccante ha infatti postato due foto: una risalente a 16 anni fa, una attuale. In entrambe Mertens appare accanto alla sua Kat, in entrambe sembrano felici e innamorati: della serie, il tempo passa, ma noi stiamo sempre bene insieme.

“Com’è iniziata e come sta andando avanti – ha scritto in inglese Mertens nel post – Felice 16° anniversario. Stai sconvolgendo il mio mondo ormai da metà della tua vita. Grazie per questo”.

Tifosi impazziti per il bomber romantico

Il post, ovviamente, ha fatto impazzire i tifosi: l’immagine del Mertens 17enne vicino all’allora 16enne Kat li ha colpiti al cuore. “Che meraviglia… tenerissimi quando avete iniziato, bellissimi ora… Vi auguro di essere felici per sempre”, scrive Roxy nei commenti. “Siete bellissimi e gioiosi! Entrambi con il sorriso stampato sul viso. Vi auguro di tenerlo per sempre”, aggiunge Tataxa.

Paola, invece, sottolinea il legame della coppia con la città di Napoli: “Non avreste potuto trovare scenografia migliore del golfo di Napoli per festeggiare il vostro anniversario. Auguri”.

E tra i commenti spuntano anche tifosi di altre squadre, come il rossonero Alex: “Da milanista ti dico che siete bellissimi e tu mi sembri una gran bella persona”. E naturalmente c’è anche chi, come Italia, si intromette nei piani della coppia: “Tanti auguri e all’ombra del Vesuvio vi auguro un bel bebè!”.

SPORTEVAI | 16-10-2020 11:05