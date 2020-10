Mertens, due retroscena fanno impazzire i napoletani sul web

Dopo la sontuosa partita contro l’Atalanta, i tifosi del Napoli si sono spesi in una valanga di elogi per Lozano, autore della doppietta che ha indirizzato il match, per la novità Bakayoko e per la continuità di Osimhen, che ancora una volta ha dimostrato di essere fondamentale per il nuovo Napoli di Rino Gattuso.

Tuttavia c’è un giocatore che non smette mai di far impazzire i supporter partenopei: è Dries Mertens, che nelle ultime ore ha scatenato i commenti dei napoletani sul web per due retroscena emersi nel post-Atalanta.

Il presunto infortunio alla spalla

Uno riguarda proprio la partita con i bergamaschi: secondo il Corriere dello Sport, infatti, il belga si sarebbe lussato la spalla in un contrasto con Romero all’inizio della partita, ma avrebbe continuato a giocare, disputando tra l’altro un’ottima gara.

“Romero l’ha caricato proprio, altro che spalla a spalla. Grande Mertens”, commenta Stefano. “Era fallo da ammonizione e non è stato nemmeno sanzionato con una punizione. Per fortuna ‘Ciro’ non si arrende mai”, scrive Giuseppe. “Preserviamo il nostro campione”, aggiunge preoccupato Claudio, mentre Franco spiega che “Mertens è inarrestabile”.

Il no alla Juventus

Alla notizia del presunto infortunio contro l’Atalanta è poi seguita un’indiscrezione di mercato che ha confermato il fortissimo legame tra Mertens e il Napoli. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, infatti, ha rivelato che in passato il belga ha ricevuto un’importante offerta dalla Juventus, a cui avrebbe replicato in maniera molto partenopea: “Ma tu si’ pazz’!?! Alla Juve non ci vado”, avrebbe detto Mertens.

Parole che, naturalmente, sono piaciute parecchio ai tifosi del Napoli. “Che uomo!”, il commento di Michele. “Ciruzzo è il re, l’anima di questo Napoli travolgente. Tu ormai sei entrato nella storia di questo club e nei cuori di tutti noi tifosi napoletani”, aggiunge Silvio.

“Un giorno ti vogliamo allenatore del Napoli”, sogna Mario, mentre Vito chiama in causa addirittura il sindaco di Napoli: “Mertens merita la cittadinanza onoraria: de Magistris cosa aspetta a concederla?”.

SPORTEVAI | 20-10-2020 09:51