Messi 'corteggiato' da Argentina e PSG

10-01-2023 17:57

Lionel Messi si è preso il Mondiale e nessuno vuole separarsi da lui e delle sue geniali invenzioni, né Christophe Galtier, né Lionel Scaloni.

Dopo lo scivolone in casa Lens, il PSG vuole riprendere la marcia in Ligue1 contro l’Angers, ma Mister Galtier parla del rinnovo dell’argentino in scadenza di contratto, oltre che del mercato di gennaio:”La dirigenza e Leo stanno dialogando, non so però a che punto sia la trattativa tra loro; lui mi pare felice a Parigi e la società è intenzionata a prolungare, ma sarà Leo a deciderere, anche in base al progetto sportivo. In questa sessione di mercato se non uscirà nessuno, non ci saranno acquisti”.

Anche Lionel Scaloni, che da tecnico più giovane tra quelli in lizza ha saputo alzare la Coppa del Mondo (vincendo il premio di ruolo per IFFHS), farà di tutto per godersi ancora le prestazioni del classe 1987: “Penso che Messi possa giocare il prossimo Mondiale, ma dipenderà da quello che vuole, da quello che succede nel corso degli anni e se si sentirà bene. È felice quando gioca e le porte della Selecciòn saranno per lui sempre aperte” spiega a Radio Calviá. “Non aveva bisogno di vincere il Mondiale per essere annoverato tra i più grandi, o per essere considerato il più grande di sempre. A lui si chiede sempre di più: adesso che ha vinto il Mondiale, non so che cosa rimanga da chiedere..”.