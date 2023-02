Messi, il fratello sbotta: "Barcellona conosciuto grazie a Leo"

Matias è durissimo: "Catalani traditori, se torniamo faremo pulizia"

08-02-2023 19:28

Dichiarazioni choc di Matias Messi, fratello del fuoriclasse dell’Argentina Lionel, in un’intervista sui social. Il fratello del sette volte Pallone d’Oro si è scagliato contro il Barcellona: “Non torneremo lì, se lo faremo ci sarà una buona pulizia, incluso mandare via Laporta. Per me il Barcellona ha iniziato ad essere conosciuto dai tempi di Messi in poi”.

“I catalani sono traditori – ha continuato velenoso Matias -. Pedri o Gavi? Non mi piace nessuno dei due”. Le sue parole hanno scatenato una bufera sui social e sintetizzano l’enorme spaccatura che c’è tra l’entourage della Pulce e il Barcellona dopo il burrascoso addio di due anni fa.