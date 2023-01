Messi, nuovo riconoscimento dopo il Mondiale

04-01-2023 22:21

Il 2022 è stato finalmente l’anno della vittoria della Coppa del Mondo per Lionel Messi con la sua Argentina. Dopo essere stato premiato come miglior giocatore di Qatar 2022, il fuoriclasse del PSG ha ottenuto anche il riconoscimento come calciatore numero uno dell’anno appena trascorso dalla International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).

Messi ha ottenuto 275 punti, precedendo sul podio due francesi. Secondo Kylian Mbappé, suo compagno al PSG, a quota 35. Terzo Karim Benzema, Pallone d’Oro con il Real Madrid, a 30. Quarto Luka Modric e quinto Erling Haaland. 51 le partite giocate da Messi nell’anno appena trascorso fra club e nazionale. 35 gol e 30 assist fatti.