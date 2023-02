Lionel Messi potrebbe non rinnovare il suo contratto con il PSG. All'orrizonte due sfide particolari.

Il prolungamento del contratto di Messi con il Paris-Saint Germain è tutt’altro che scontato. Dopo il rientro dal trionfo mondiale con la sua Argentina, nel gennaio scorso le parti sembravano aver già fatto passi da gigante per il rinnovo di un altro anno. Tuttavia nelle ultime ore la situazione sembra essersi leggermente complicata.

Rinnovo Messi-PSG: nulla di fatto con i parigini

Stando a quanto riporta la stampa francese (in particolare l’Equipe), nelle scorse settimane ci sarebbe stato un incontro tra Jorge Messi, padre agente dell’argentino e Nasser al-Khelaifi, patron del PSG, però non sarebbero stati fatti passi in avanti, un po’ per le richieste del Campione del Mondo, un po’ per le offerte che sarebbero arrivate al genitore-agente della Pulce. Secondo il giornale transalpino, infatti, il padre-agente sarebbe volato a Barcellona per un viaggio non previsto. Si tratta di un ritorno di fiamma con il Barcellona, la squadra che lo ha lanciato e reso grande tra i grandi?

Rinnovo Messi-PSG, ritorno di fiamma con il Barcellona?

I tifosi blaugrana sognano un ritorno della Pulce al Camp Nou, anche se per il momento si tratta di utopia. Ma, come si sa, nel calcio come nello sport nulla viene dato per scontato ed un ritorno di fiamma al Barcellona potrà sempre avvenire nel prossimo futuro.

Interpellato sulla questione, il presidente del club spagnolo Laporta fornisce la sua versione, in particolare al mancato rinnovo del contratto della Pulce due stagioni sportive orsono: “Dovevo mettere gli interessi del Barcellona davanti al miglior giocatore della storia del calcio. Non sono riuscito a trattenere Messi per la difficile situazione economica che stava attraverso il club, ma adesso Leo è un giocatore del Psg e non voglio parlarne. Leo sarà sempre parte della nostra storia; certo avrei voluto che fosse finita diversamente”.

Rinnovo Messi-PSG: non solo il Barça, richieste dalla MLS

Messi potrebbe inoltre chiudere la sua leggendaria carriera oltreoceano: la richiesta di prendere tempo in relazione al prolungamento del contratto con il club transalpino sarebbe scaturita dall’interesse dell’Inter Miami, club del MLS americano.

La squadra di cui David Beckham è proprietario sarebbe pronta a fare di tutto per portare il sette volte Pallone d’Oro nella Major League Soccer e lo stesso calciatore starebbe pensando seriamente a questa eventualità sia per una prospettiva sua che per la famiglia. Ma anche questa è una suggestione e per il momento non vi è nulla di concreto.