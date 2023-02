Le rivelazioni dell'ex capitano dell'Inter Javier Zanetti hanno destato emozione nei tifosi e qualche interrogativo in più sulle possibilità finanziarie del club di Steven Zhang

07-02-2023 15:13

Tutta la verità, solo la verità sull’operazione che aveva suggestionato chiunque soprattutto i tifosi dell’Inter, in una fase delicata quanto imprevedibile della storia recente della società. Javier Zanetti ha deciso di rivelare questo retroscena, in una parentesi altrettanto sospesa per quel che concerne la situazione finanziaria e la proprietà, in primis il presidente Steven Zhang.

Quando si palesò la possibilità, l’ex capitano chiamò Leo Messi per sondare la sua disponibilità a trasferirsi a Milano, sponda Inter, e realizzare il sogno dei tifosi nerazzurri: vederlo con la maglia della società che fu di Massimo Moratti (suo estimatore) addosso.

Il retroscena su Messi

“Quando ha lasciato il Barcellona e c’è stata la possibilità ho parlato con Messi, sono rimasto sorpreso dal suo addio. Ma realisticamente l’Inter non può competere con realtà come il Psg e la Premier League adesso. Economicamente non siamo in grado”, ha rivelato Zanetti.

Era l’estate del 2021, Messi aveva rotto i rapporti con la dirigenza blaugrana e stava accarezzando l’ipotesi di staccarsi definitivamente da Barcellona alla ricerca di una nuova squadra, in grado però di sostenere l’oneroso stipendio che il papà ha cercato di negoziare.

Il presente dell’Inter secondo Zanetti

L’ex capitano si è poi soffermato sulla stagione della squadra di Inzaghi:

“Potevamo fare di più in campionato, ci manca qualche punto ma fa parte di un percorso che questa squadra sta facendo con grande continuità. Ci sta qualche passo falso in un campionato con tante partite ravvicinate, ma sinceramente vedo sempre la squadra protagonista e che vuole fare la partita per mettere in difficoltà l’avversario di turno, ma che sa anche reagire alle difficoltà. Da anni c’è continuità, alcune critiche sono esagerate”.

Fonte: ANSA

Nodo Skriniar: il mercato incerto

Anche nell’ultimo derby, Skriniar si è dimostrato un fondamento del gioco di Inzaghi anche se la sua partenza per Parigi è inevitabile oltre che ormai formalizzata:

“Gli abbiamo proposto il rinnovo entro le nostre possibilità economiche, e lui ha fatto un’altra scelta. Adesso conta metterlo nelle migliori condizioni per farlo rendere al massimo fino a fine stagione. Darmian? E’ il simbolo dell’Inter di questa stagione, silenzioso, serio e sempre a servizio della squadra”.

Un pilastro della difesa che, al momento, non ha ancora trovato un degno erede nello stesso ruolo, il che imporrà a Beppe Marotta e a Piero Ausilio delle valutazioni immediate, soprattutto dopo la rivelazione del giocatore che ha confermato alla Curva Nord di essere stato messo sul mercato proprio dal club.

