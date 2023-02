Marotta: "Skriniar? Servono i valori per la fascia"

L'amministratore delegato dell'Inter: "C'è rammarico per come è stata gestita la situazione"

05-02-2023 20:44

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a Dazn è tornato a parlare di Skriniar, che a fine stagione lascerà i nerazzurri: “C’è un po’ di tristezza perché potevamo gestire meglio. Ma lui è un professionista, fa le scelte che vuole”.

Sulla fascia tolta: “Non gli abbiamo dato la fascia di capitano perché ci sono valori importanti che vanno condivisi. Se non ci sono, non si può indossare. E’ un provvedimento severo, ma per il resto Milan deve giocare facendo gli interessi e della società e dei tifosi che credono in lui. Sono pagine che leggeremo ancora, quello di Serie A ormai è diventato un campionato di seconda fascia, di transizione; dobbiamo abituarci a vedere i giocatori andare altrove”.