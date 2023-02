Simone Inzaghi presenta il derby tra Inter e Milan in programma domani rivelando che Skriniar potrebbe partire titolare. Il tecnico spera di ritrovare il miglior Lukaku

04-02-2023 13:02

Il derby come occasione per rilanciare ancora una volta le proprie ambizioni. La gara di domani sera contro il Milan, rappresenta per l’Inter una possibilità per provare a continuare la sua corsa al secondo posto in classifica e dare continuità ai risultati dell’ultimo periodo che, eccezion fatta per il ko contro l’Empoli, sono stati di ottimo livello.

Inter, Inzaghi torna a puntare sui Skriniar

Dopo la mancata presenza al match contro l’Atalanta in Coppa Italia, l’Inter ritrova Milan Skriniar che dovrebbe partire titolare nel derby e Simone Inzaghi alla vigilia del match elogia il giocatore slovacco.

“Non giudico le scelte ma l’uomo e il calciatore che sono unici. Un ragazzo splendido che lavora sempre benissimo. Manca l’allenamento di oggi e domani mattina ma molto probabilmente sarà della partita. Non sarà più il capitano ma abbiamo parlato con lui e la società. Il capitano è Handanovic poi si scalerà in base alle presenze”.

Inter, Inzaghi avverte: Decisive le energie nervose

L’Inter arriva all’appuntamento con il derby reduce dalla vittoria in Supercoppa ma anche dalle esperienze in campionato che negli ultimi tempi non sono state positive:

“Il derby è una partita sentitissima da tutti. Serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e contenti della qualificazione alla semifinale di Coppa Italia a cui penseremo ad aprile. Ogni derby è diverso. Quelli di Coppa ci hanno permesso di vincere due trofei importanti. Quelli di campionato sono state delle delusioni, per cui bisogna affrontarli con la giusta concentrazione cercando sempre di essere equilibrati perché si rischia di arrivare alla gara con tante energie mentali spese. Il Milan è in un momento delicato ma parliamo sempre della squadra campione d’Italia”.

Inter, Inzaghi convinto del recupero del miglior Lukaku

Per il tecnico nerazzurro da qui alla fine della stagione sarà fondamentale riuscire a ritrovare il miglior Romelu Lukaku, frenato da tanti inforttuni in questa stagione. Inzaghi in conferenza stampa è sembrato molto sereno sull’attaccante belga:

“Ci parlo tanto con Romelu, è una cosa nuova per lui. Anche io ci sono passato, non ha mai avuto questi problemi fisici in passato. Si è fermato, è tornato ha avuto un rallentamento e adesso sta cercando di recuperare e di lavorare, le ultime settimane di allenamento sono state positive. Speriamo che possa continuare di questo passo. Il suo futuro? Il fatto che si giochi l’Inter nei prossimi sei mesi sono cose che riguardano lui, lui è dispiaciuto perché non è riuscito a dare l’apporto che avrebbe voluto dare ma non per colpa sua. L’obiettivo mio è quello di portarlo da qui alla fine senza problemi e rallentamenti. Portandolo nella condizione migliore sappiamo tutti che giocatore è e quello che può dare”.

Lautaro Martinez: arrivano i complimenti di Inzaghi

Se il momento di Lukaku non è tra i più positivi, l’Inter può fare affidamento sul talento di Lautaro Martinez che Simone Inzaghi esalta nel corso della conferenza pre-derby.