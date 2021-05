Messi, rinnovo al ribasso per aiutare il Barca

Messi rinnoverà con lo “sconto”? Così sembrerebbe, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Secondo Eurosport infatti, la stella del Barcellona (a lungo protagonista di diverse chiacchere di mercato) avrebbe deciso di rimanere in Catalogna firmando un’estensione a cifre più basse di quelle attuali.

Il motivo è presto detto: permettere al Barca di avere più liquidità per costruire una rosa competitiva al suo fianco e acquistare giocatori di livello, primo fra tutti quell’Erling Haaland che ormai fa gola a tutte le big europee e per il quale recentemente Laporta si sarebbe messo al tavolo con Mino Raiola.

A proposito di un possibile trasferimento del norvegese dal Borussia Dortmund, il noto procuratore ha parlato così di recente ore ai microfoni di AS.

“Quando si presentano club della grandezza di Barcellona e Real Madrid è difficile dire di no. Erling non mi ha detto dove vuole giocare perché non è il momento giusto, quando sarà tutto più chiaro allora valuteremo le proposte che saranno arrivate. Il Barcellona? È complicato ma non impossibile. Si tratta di un treno che passa e sei tu a decidere se salirci sopra o meno”.

“Clausole per liberarsi dal Dortmund? Coi miei assistiti esiste un patto molto chiaro: se il giocatore si fida di me, tutto quello che gli succede nella vita finisce sottoterra insieme a me” ha affermato Raiola.

