Messi, senti Laporta: "Vorrei chiudesse la carriera al Barcellona"

29-07-2022 14:50

Il Barcellona sta completando il tour negli Stati Uniti. Il club blaugrana è giunto infatti all’ultima tappa a New York, dopo aver disputato le amichevoli di lusso contro il Real Madrid (vinta 1-0 con gol di Raphinha) e contro la Juventus (terminata in pareggio 2-2 con la doppietta di Dembelé). La società catalana ha vissuto un’estate bollente tra critiche esterne per i problemi finanziari e il paradossale arrivo di numerosi rinforzi nonostante le difficoltà: dai parametri zero (Christensen e Kessié) agli acquisti a cifre importanti (Raphinha, Lewandowski e Koundé), il Barça non si è fatto mancare proprio nulla, anzi. E stando alle dichiarazioni che arrivano da New York dalla bocca del patron blaugrana Joan Laporta, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno a casa in futuro per Lionel Messi.

Il presidente ha ammesso che farà un tentativo per riaverlo: “Con Leo non è finita come tutti volevamo. È finita a causa dei nostri problemi economici, ma abbiamo un debito morale nei suoi confronti. Vorremmo che la fine della sua carriera fosse con la maglia del Barça e fosse applaudito in tutti i campi. Si tratta di un’aspirazione, non c’è niente da aggiungere. Mi sento corresponsabile di questo finale, ma penso anche che sia una fine provvisoria. Faremo quanto possibile per rendere realtà questa nostra aspirazione”.

