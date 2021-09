Messias, il problema che spacca i milanisti: "Proprio un affare”

Junior Messias è stato il colpo a sorpresa del calciomercato del Milan: dopo una lunghissima gavetta il trequartista brasiliano è arrivato a 30 anni in una grande squadra con un’operazione che gran parte dei tifosi rossoneri ha elogiato.

Messias in ritardo di condizione

Per vedere in campo l’ex Crotone, però, i milanisti dovranno ancora attendere: secondo Tuttosport, infatti, le condizioni atletiche di Messias sarebbero ancora precarie, dato che il brasiliano non ha potuto svolgere una buona preparazione in estate.

La notizia ha spazientito parte della tifoseria rossonera e soprattutto ha dato modo ai detrattori di Messias di tornare alla carica. “30 anni, giocatore da Serie B, non ha mai giocato in qualche big e non sta bene neanche fisicamente: ma che mossa di mercato geniale è?”, si domanda arrabbiato Mino su Facebook. “E c’è gente pure contenta del suo arrivo, che bell’affare”, aggiunge poi Rocco.

La protesta dei tifosi rossoneri

“Pensava di tornare a consegnare frigoriferi, poi è arrivata la chiamata del Milan”, commenta con sarcasmo Michele. Michele attacca l’intera campagna acquisti di Maldini: “Mercato scandaloso. Nelle altre squadre tutti i nuovi acquisti giocano e segnano, da noi sono indietro di condizione. Uno schifo”.

Cristian, invece, pare esserci abituato: “Accade ogni anno, ad ogni sessione di mercato… almeno un acquisto arriva fuori condizione. mah!”. “Dirigenza di incapaci”, l’accusa di Adalberto, mentre Enrico chiede spiegazioni alla dirigenza: “Ci spiegassero il perché Messias non è in condizione. Non s’è allenato col Crotone? Pensava di cambiare lavoro?”.

Gustavo, infine, ricorda come anche un altro rossonero abbia chiesto tempo per trovare la forma migliore: “E pure questo come Pellegri. Ma tutti noi li prendiamo quelli non allenati?”.

SPORTEVAI | 10-09-2021 13:48