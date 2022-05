Messina e l'Olimpia ritrovata: "Stiamo bene fisicamente"

28-05-2022 22:06

Virtus Bologna e Olimpia Milano viaggiano già verso il remake della finale scudetto 2021 dopo le vittorie in gara-1 delle semifinali contro Tortona e Sassari.

Se però i piemontesi hanno venduto cara la pelle fino alla fine contro i campioni d’Italia, i sardi, capaci di eliminare a sorpresa Brescia nei quarti, hanno ceduto nettamente a Milano in gara-1, persa 88-71.

Il coach dell’Olimpia Ettore Messina: “Abbiamo fatto un’ottima partita sia in difesa che in attacco, riuscendo a limitare alcune delle loro tante armi offensive”.

Messina ha poi sottolineato la buona condizione della squadra, notizia incoraggiante soprattutto in vista della probabile finale: “Devo complimentarmi con lo staff perché la squadra sta bene, questo si vede già dall’inizio dei playoff. Abbiamo avuto più tempo per lavorare e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, comunque non sottovalutiamo Sassari che ha le capacità per ribaltare la serie”.