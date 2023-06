Messina, Konate: "Sorpreso dell'addio del presidente Sciotto. Il mio futuro? Devo ancora valutare"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, il centrocampista ex Perugia riflette sulla sua eventuale permanenza nel club salvatosi ai playout di C contro il Gelbison

25-06-2023 22:01

Amara Konate, centrocampista classe 1999 del Messina (salvatosi attraverso i playout del girone C di Serie C contro il Gelbison), ha commentato – sulle colonne della Gazzetta del Sud – l’addio del presidente del club siciliano Pietro Sciotto:

“Non lo sapevo e non me l’aspettavo. Lo scorso anno, anche nei momenti più difficili, è sempre stato vicino alla squadra. Ci ha caricato fino alla fine e ci siamo salvati. Il mio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno? La società mi aveva chiesto di rinnovare, ma alla fine non è arrivata nessuna chiamata al mio procuratore. Finora non so nulla del mio futuro, vedremo cosa succederà. Mi sono trovato bene a Messina, ma non dipenderà solo da me. Saranno giorni di valutazione”.