Messina non si accontenta: "In finale servirà fare di più"

19-02-2022 21:17

L’Olimpia Milano deve soffrire fino alla fine, ma centra la seconda finale consecutiva di Coppa Italia superando Brescia al termine di una combattutissima semifinale.

La Leonessa si ferma dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Coppa, ma al termine del match Ettore Messina, intervistato da ‘Eurosport’, ha riconosciuto i meriti della squadra di coach Magro:

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato tutto il possibile, poi ci siamo ripresi e siamo tornati nel match al cospetto di una squadra molto forte. Abbiamo fatto una gran partita in difesa, mentre in attacco non abbiamo fatto molto bene. In finale servirà di più e una maggiore lucidità. Vediamo di recuperare le energie”.

OMNISPORT