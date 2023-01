Messina: "Quando cercano di fare i salvatori della patria..."

10-01-2023 22:42

Il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina ha commentato il pesante ko con l’Alba Berlino: “Noi abbiamo i nostri problemi, prima di tutti le 17 palle perse, poi abbiamo concesso 16 rimbalzi in attacco. Questa è stata la partita. Non possiamo controllare la percentuali di tiro, che sono state molto negative, ma fa parte della partita. Può accadere. Però non possiamo perdere palloni e concedere rimbalzi. Questo è un problema che stiamo avendo da tutto l’anno”.

Un altro rimprovero alla squadra: “I miei giocatori sono degli ottimi giocatori ma qualche volta si mettono in difficoltà, per cercare di fare i salvatori della patria, cercando di andare uno contro quattro. E non è il modo di migliore per giocare contro una difesa aggressiva come quella dell’Alba”.