Messina: "Sono mancate le energie"

06-01-2023 22:35

Il coach di Milano Ettore Messina ha commentato così la sconfitta contro l’Olympiacos al Pireo: “Noi abbiamo combattuto fino a metà del terzo quarto, poi alcuni giocatori, che sono stati chiave nell’ultimo mese, non hanno più avuto le energie. Gli abbiamo fatto fare 2 punti in 5 minuti in avvio di ripresa, ma noi ne abbiamo segnati solo 5 punti, sbagliando tre ottimi tiri aperti”, sono le parole riportate da realolimpiamilano.

Alcune recriminazioni: “Ci sono stati quattro possessi, in cui io credo alcuni fischi che non siano andati nella nostra direzione. Questo non cambia ovviamente i meriti dell’Olympiacos, una squadra eccellente”.

Un primo bilancio della stagione europea: “Tutto può succedere, non so quante vittorie ci vorranno per andare ai playoff, la classifica è molto corta. Lo scorso anno c’era stata una squadra come il Khimki, che aveva perso tante partite, e alzato il numero di vittorie di tutte le altre squadre. Ora non ho idea. Forse bisognerebbe pensare ad una differente formula per i playoff, visto che otto posti sono pochi e ci sono tanti imprenditori che fanno grandi investimenti”.

Sugli infortunati: “Tutti e tre i giocatori infortunati saranno fuori almeno fino alla fine di gennaio. Non è una buona notizia. Stanno lavorando e recuperando. È come se l’Olympiacos giocasse senza Sloukas e Walkup per 5 mesi. Non glielo auguro ovviamente”.