Miami Heat, Wade incensa il lavoro di Riley e Spoelstra

10-02-2022 12:33

Non è un riconoscimento da poco quello che hanno ricevuto Pat Riley ed Erik Spoelstra. Entrambi, infatti, sono stati inseriti nella lista dei 15 migliori allenatori All-Time dall’NBA, un nomina questa che evidenzia il gran lavoro svolto dai due sulla panchina dei Miami Heat negli ultimi anni.

Fra coloro che sono stati alle loro dipendenze, spicca certamente il nome di Dwayne Wade il quale, chiamato in causa sull’argomento, ha sottolineato quanto fatto dai due allenatori in Florida partendo dal racconto di un aneddoto sul coach di sangue filippino.

“Trovandomi a Miami nel 2008, non dimenticherò mai il colloquio con Micky e Nick Arison durante il quale mi comunicarono l’intenzione di dare le chiavi della squadra in mano a Spoesltra. Io e lui avevamo un ottimo rapporto perché era lui in palestra ad avermi seguito da vicino insegnandomi a tirare e a giocare a un livello NBA” ha detto “Flash”.

“Vederlo passare da quel primo anno, 2008 […] all’essere ammesso oggi a questa lista mi fa ripetere ciò che dico sempre: ‘Pat Riley ha posto l’asticella, coach Spoesltra è partito da quella per migliorare. Si vede il suo DNA all’interno dell’organizzazione, non è solo uno show di Riley. Sono molto orgoglioso di lui perché si conferma giorno dopo giorno” ha chiosato Wade

OMNISPORT