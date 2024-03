Miami Open: Sinner aspetta Griekspoor, Paolini ripresa da top. Arnaldi firma l'impresa, battuto Bublik

Il maltempo ha messo in difficoltà gli organizzatori anche oggi all’Open di Miami: Sinner vince il derby con Vavassori e ora trova l’olandese Griekspoor; avanza Jasmine Paolini. Fuori i tre big USA: Tiafoe, Fritz e Paul

23-03-2024 23:50

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Altra giornata fortemente condizionata dal maltempo quella che è andata in scena a Miami. Sinner e Vavassori hanno ripreso il match cominciato ieri con Jannik che ha conquistato la vittoria in due set. Vince e avanza anche Jasmine Paolini che alla ripresa dopo l’interruzione ha vinto i tre game che gli servivano per battere l’ostica statunitense Volynets.

Sinner fa i complimenti a Vavassori

Non è stato un match semplice quello di Jannik Sinner contro Andrea Vavassori a dispetto di quanto dica il punteggio. Wave ha saputo mettere in difficoltà l’altoatesino che lo ha raccontato anche nell’intervista postpartita: “Ieri non mi sentivo benissimo, oggi sono contento della mia performance. Sono molto contento per Andrea che sta facendo una bellissima carriera sia in doppio che in singolo. E’ un bravissimo ragazzo e ha un grande team alle spalle. Io sono contento, quando ho fatto il break ho capito che poi dovevo stare tranquillo nei miei turni al servizio. Cahill ha aiutato ad asciugare i campi? Ti dimostra quanto sia umile come persona. Non possiamo controllare il tempo, quindi ci dobbiamo adeguare alle condizioni che troviamo”.

Ora sulla strada di Jannik c’è ancora una volta un atleta olandese ed è uno di quelli da prendere con le molle: il numero 25 del main draw Tallon Griekspoor conquista l’accesso ai 16esimi di finale battendo in tre set molto combattuti l’americano Alex Michelsen.

Impresa di Arnaldi: battuto Bublik

Impresa di Matteo Arnaldi che accede al terzo turno del torneo della Florida battendo ai 32esimi uno dei top20 al mondo come il kazako Aleksandr Bublik. Una prova solidissima quella del sanremese che ha approfittato di una giornata negativa del suo avversario ma è stato bravissimo a mettere sempre a segno i punti decisivi e soprattutto di non farsi coinvolgere nel “teatrino” che Bublik ha provato a mettere in piedi nel secondo set. Alla fine arriva un 6-4, 6-1 che manda Arnaldi al turno successivo dove trova il canadese Shapavalov che ha eliminato Tsitsipas (dopo aver battuto Sonego al primo turno).

Paolini: ripresa da top

Non era sempre per Jasmine Paolini riprendere il match contro la statunitense Volynets. Il match sospeso ieri la vedeva si avanti di un set ma in difficoltà nel secondo anche per il forte vento che imperversava sul campo. Alla ripresa del gioco però la ragazza toscana è stata autrice di tre game praticamente perfetti e dal 4-5 e andata a vincere di autorità con il punteggio di 7-5. Ora sulla sua strada altro match molto delicato contro la statunitense Emma Navarro, 22 anni e in grande ascesa.

La giornata nera degli Stati Uniti

E’ stata una giornata da dimenticare per gli Stati Uniti soprattutto nel tabellone maschile. Miami ha perso in un colpo solo tre dei protagonisti più attesi. Tommy Paul stava controllando il match con il connazionale Damm quando una distorsione alla caviglia lo ha costretto al ritiro. Sconfitta pesante sul centrale per Taylor Fritz che ha perso in due set contro il brasiliano Seyboth Wild proveniente dalle qualificazioni. Altra sconfitta anche per Francis Tiafoe battuto in due set dall’australiano Christopher O’Connell e momento di grande difficoltà per Big Foe in questo inizio di 2024.

Rinviato a domani il match di Musetti