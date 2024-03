Tennis, Miami Open: a che ora giocano gli italiani nel super sabato. Paolini prima di Sinner, poi Musetti

A Miami in programma 45 partite in un super sabato, che pure potrebbe essere condizionato ancora dalla pioggia. Subito Paolini, Sinner-Vavassori e Arnaldi, in serata Cobolli e Musetti

23-03-2024 18:10

Quando arriva la pioggia a Miami tutto si paralizza. Anche perché di solito non bussa alla porta, ma si presenta sotto mentite spoglie (siamo vicini ai Caraibi: cicloni e tempeste sono di casa da quelle parti) e scombina i piani di coloro che bramano all’idea di godersi il sole di South Beach.

In questo caso i piani li ha scombinati al Miami Open, che dopo la giornata nera di venerdì che ha visto eliminato a sorpresa Andrej Rublev da Tomas Machac (solo 8 incontri terminati tra tabellone maschile e femminile) si appresta a vivere un sabato decisamente a marce ingranate. E visto l’intasamento di partite, un recap è quantomeno consigliato, giusto per non perdere l’orientamento tra una partita e l’altra. Anche perché di italiani e italiane in campo ce ne saranno decisamente parecchi.

Subito Paolini: c’è da chiudere i conti con Volynets

Come previsto, il passaggio dell’ultima scia della perturbazione della giornata precedente ha fatto ulteriormente slittare gli orari d’inizio delle partite programmate dall’organizzazione.

Quando si riprenderà (non prima delle 19 italiane) Jasmine Paolini sarà tra quelle che vedrà la luce “più vicina”: contro Katie Volynets scenderà in campo intorno alle 19,30 servendo per restare nel secondo set dove l’americana è avanti 5-4, ma soprattutto dopo aver vinto il primo set al tiebreak e dunque portandosi avanti nel punteggio globale. L’idea della toscana è di chiudere in fretta i conti, e poco male se dovesse servire un altro tiebreak per garantirsi la sfida di terzo turno contro la statunitense Emma Navarro, che ha battuto l’australiana Sanders.

In campo femminile, l’altra superstite italiana è Camila Giorgi, che non prima delle 23 sfiderà la numero uno del seeding, vale a dire Iga Swiatek, in un match sulla carta proibitivo. In totale sono 19 le partite in programma nel tabellone femminile, di cui tre da completare.

Cinque italiani in campo: chiuderà Musetti contro Safiullin

Intorno alle 19 torneranno in campo anche Sinner e Vavassori, che riprenderanno dal 3-2 in favore dell’altoatesino, maturato nella breve finestra temporale di gioco del venerdì (Sinner ha avuto pure una palla break, annullata dal torinese).

Uno dei primi match di giornata a Miami vedrà impegnato anche Matteo Arnaldi, che sfiderà il kazako Aleksandr Bublik sul campo 5 (è il secondo match in programma dopo Grieekspor-Michelsen, quello che designerà lo sfidante della sfida tra Sinner e Vavassori).

Gli altri due italiani giocheranno invece nella serata europea: Flavio Cobolli affronterà non prima delle 23 Cameron Norrie, testa di serie numero 30 del seeding, mentre non prima di mezzanotte è atteso l’inizio del match tra Lorenzo Musetti e Roman Safiullin. Nel tabellone maschile saranno in totale 26 le sfide che dovranno essere giocate, di cui tre da completare. Alcaraz sarà l’ultimo a scendere in campo contro Carballes Baena, quando in Europa sarà notte fonda.